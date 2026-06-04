चीन और मिस्र के बीच मुद्रा अदला-बदली समझौते का नवीनीकरण

बीजिंग, 4 जून (आईएएनएस)। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने 3 जून को घोषणा की कि उसने मिस्र के केंद्रीय बैंक के साथ द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली समझौते का नवीनीकरण कर लिया है।
इस समझौते के तहत अदला-बदली की राशि 18 अरब युआन से बढ़ाकर 30 अरब युआन कर दी गई है। यह समझौता तीन वर्षों के लिए वैध रहेगा और दोनों पक्षों की सहमति से इसकी अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।
पीबीओसी के अनुसार, इस समझौते के नवीनीकरण और विस्तार से दोनों देशों के बीच मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। साथ ही, चीन और मिस्र के बीच स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने में मदद मिलेगी तथा वित्तीय बाजार की स्थिरता बनाए रखने में भी सहयोग मिलेगा।