चीन और क्यूबा ने संयुक्त बयान जारी किया

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने गुरुवार को पेइचिंग में चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने की गतिविधि में आए क्यूबाई राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल से भेंट की।

शी चिनफिंग ने कहा कि इधर कुछ साल चीन और क्यूबा के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो दोनों देशों की फौलादी मित्रता का स्पष्ट प्रतीक बन गया है। वर्तमान वर्ष चीन-क्यूबा राजनयिक संबंध की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ है। दोनों पक्षों को इस उपलक्ष्य में चीन-क्यूबा संबंध अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचाकर दोनों देशों की जनता के लिए अधिक कल्याण लाना चाहिए। चीन क्यूबा द्वारा हस्तक्षेप और प्रतिबंध का विरोध करने के न्यायपूर्ण संघर्ष का डटकर समर्थन जारी रखेगा।

राष्ट्रपति कनेल ने बताया कि चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की 80वीं वर्षगांठ मनाने की गतिविधि भव्य रूप से आयोजित हुई, जिसका भारी ऐतिहासिक महत्व है। दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध हैं, जिन की मित्रता तोड़ी नहीं जा सकती। क्यूबा चीन के साथ चौतरफा सहयोग मजबूत करना जारी रखने और गुणवत्ता से बेल्ट एंड रोड निर्माण करने की प्रतीक्षा करता है। क्यूबा राष्ट्रपति शी से प्रस्तुत वैश्विक शासन पहल की प्रशंसा और पूरा समर्थन करता है।

दोनों पक्षों ने चीन-क्यूबा साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को गति देने का संयुक्त बयान जारी किया और कई सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/