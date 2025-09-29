चीन और क्यूबा के राष्ट्रपतियों ने राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेशों का आदान-प्रदान

बीजिंग, 28 सितंबर (आईएएनएस)। 28 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजे।

अपने संदेश में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि 65 वर्ष पहले क्यूबा पश्चिमी गोलार्ध का पहला देश था जिसने चीन लोक गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे चीन-क्यूबा संबंधों का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि बीते 65 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार गहराते गए हैं और यह समाजवादी देशों के बीच एकजुटता और सहयोग का उदाहरण तथा विकासशील देशों के बीच ईमानदार पारस्परिक सहायता का आदर्श बन गया है। हाल के वर्षों में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच घनिष्ठ संपर्क ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

शी चिनफिंग ने ज़ोर देकर कहा कि वे चीन-क्यूबा संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व देते हैं और राष्ट्रपति कैनेल के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश पारंपरिक मैत्री को मजबूत करते हुए राजनीतिक विश्वास को गहरा करेंगे, विकास सहयोग को नई गति देंगे, सर्वांगीण रणनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता एवं न्याय की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि चीन-क्यूबा साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में नई उपलब्धियां हासिल हों।

उधर, राष्ट्रपति डियाज़-कैनेल ने क्यूबा के क्रांतिकारी नेता जनरल राउल कास्त्रो के साथ भेजे गए संयुक्त संदेश में कहा कि पिछले 60 वर्षों में क्यूबा-चीन संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि दोनों देशों ने गहरे राजनीतिक विश्वास, समाजवादी निर्माण में अनुभवों के घनिष्ठ आदान-प्रदान और भाईचारे पर आधारित पारंपरिक मित्रता को लगातार मजबूत किया है।

उन्होंने दोहराया कि क्यूबा एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से समर्थन करता है, चीन के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है और साझा भविष्य वाले क्यूबा-चीन समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आधिपत्यवाद का भी विरोध करता है।

इसी दिन, चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग और क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज़ ने भी एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजे और इस अवसर पर दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

