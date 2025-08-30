चीन और भारत को एक साथ सीमांत क्षेत्र की शांति की सुरक्षा करनी चाहिए : चीनी रक्षा मंत्रालय

बीजिंग, 29 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चांग श्याओ कांग ने 28 अगस्त को हुई प्रेस वार्ता में सम्बंधित सवाल के जवाब में बताया कि हाल ही में आयोजित सीमा मुद्दे पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं वार्ता में दोनों पक्षों ने सकारात्मक और रचनात्मक रुख से सीमा सवाल पर रायों का गहन आदान-प्रदान किया और कई समानताएं सम्पन्न की।

वर्तमान वर्ष चीन-भारत राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं की समानताओं का पालन कर द्विपक्षीय संबंधों के सुधार के रुझान को मजबूत कर, सीमांत क्षेत्र की शांति व अमन-चैन की सुरक्षा करते हुए बड़े देशों के बीच पारस्परिक सम्मान व विश्वास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विकास का समान अनुसरण, सहयोग व साझी जीत का सही रास्ता निकालना चाहिए।

प्रेस वार्ता में प्रवक्ता ने घोषणा की कि 17 से 19 सितंबर तक 12 पेइचिंग शांगशान मंच आयोजित होगा, जिसका मुख्य विषय एक साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सुरक्षा कर शांतिपूर्ण विकास बढ़ाना है। इसमें चार संपूर्ण सत्र, आठ ग्रुप बैठकें, उच्च स्तरीय वार्तालाप व संगोष्ठी आयोजित होगी।

