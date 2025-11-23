चीन और अमेरिका ने सैन्य समुद्री परामर्शी समझौते की कार्यकारी समिति की बैठक की

बीजिंग, 22 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी और अमेरिकी सेनाओं ने 18 से 20 नवंबर तक अमेरिका के हवाई में 2025 की सैन्य समुद्री परामर्शी समझौते (एमएमसीए) की दूसरी कार्यकारी समिति बैठक और वार्षिक बैठक आयोजित की।

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की महत्वपूर्ण सहमति का मार्गदर्शन करते हुए, समानता और सम्मान के आधार पर, खुला और रचनात्मक आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से वर्तमान चीन-अमेरिका समुद्री और हवाई सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

साथ ही, दोनों सेनाओं के समुद्री और हवाई मुठभेड़ के विशिष्ट मामलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, 'चीन-अमेरिका समुद्री और हवाई मुठभेड़ सुरक्षा आचरण संहिता' की वार्षिक कार्यान्वयन स्थिति का आकलन किया गया। दोनों पक्षों ने चीन-अमेरिका समुद्री सैन्य सुरक्षा मुद्दों में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श किया और वर्ष 2026 की कार्यकारी समिति बैठक के एजेंडे पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि चीन-अमेरिका समुद्री सैन्य सुरक्षा परामर्श तंत्र बैठक, चीन और अमेरिका की दोनों सेनाओं की समुद्री और हवाई फ्रंटलाइन इकाइयों को अधिक पेशेवर और सुरक्षित रूप से बातचीत करने, गलतफहमियों और गलत आकलन से बचने और जोखिमों एवं संकटों को प्रबंधित करने में मदद करती है। साथ ही, चीन ने इन बातों को दोहराया कि चीन किसी भी ऐसे व्यवहार का सख्त विरोध करता है जो नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता के नाम पर चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। चीन किसी भी अतिक्रमणकारी उकसावे और नजदीकी टोही गश्ती/उत्पीड़न का सख्त विरोध करता है। चीन कानून और नियमों के अनुसार देश के प्रादेशिक संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखेगा।

