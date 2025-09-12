अन्तरराष्ट्रीय

चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर वार्ता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 01:59 AM

बीजिंग, 11 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 10 सितंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ फोन पर बातचीत की।

इस मौके पर वांग यी ने कहा कि चीन और अमेरिका दो विशाल जहाज की तरह हैं। किसी गतिरोध और ठहराव से बचने के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के रणनीतिक मार्गदर्शन का दृढ़ता से पालन करने के साथ दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा संपन्न अहम सहमतियों के कार्यान्वयन पर कायम रहना होगा।

वांग यी ने कहा कि हाल में अमेरिका के नकारात्मक बयान और कार्य ने चीन के कानूनी हितों को नुकसान पहुंचाया और चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया। यह चीन-अमेरिका संबंधों के सुधार और विकास के लिए लाभदायक नहीं है। चीन स्पष्ट रूप से इसका विरोध करता है। विशेषकर थाईवान आदि चीन के मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका को अपने शब्दों और कार्यों से सावधान रहना होगा।

वांग यी ने कहा कि चीन और अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्यवाद और फासीवाद को हराने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। नए युग में हमें विश्व शांति और समृद्धि के लिए सहयोग करना चाहिए ताकि सभी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में बड़े देश की जिम्मेदारी निभाई जा सके।

दोनों पक्षों का मानना है कि वर्तमान फोन वार्ता समयोचित, आवश्यक और प्रभावी है। दोनों पक्षों को सर्वोच्च नेताओं की कूटनीति की नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर मतभेद का उचित नियंत्रण और व्यवहारिक सहयोग पर चर्चा करनी होगी, ताकि चीन-अमेरिका संबंधों का सतत विकास बढ़ सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...