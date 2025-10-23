अन्तरराष्ट्रीय

चीन और अमेरिका के बीच 24 से 27 अक्टूबर तक मलेशिया में व्यापार वार्ता

Oct 23, 2025, 04:48 PM

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को संवाददाता के सवाल के जवाब में बताया कि दोनों पक्षों के सलाह-मशविरा के अनुसार चीनी उपप्रधान मंत्री हे लीफंग 24 से 27 अक्टूबर तक प्रतिनिधि मंडल लेकर मलेशिया में अमेरिकी पक्ष के साथ आर्थिक व व्यापारिक वार्ता करेंगे।

दोनों पक्ष इस साल में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन कॉल में संपन्न महत्वपूर्ण समानताओं के मुताबिक, चीन और अमेरिका के आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में मौजूद मुख्य सवालों पर सलाह-मशविरा करेंगे।

उपप्रधान मंत्री हे लीफंग ने हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। दोनों पक्ष यथाशीघ्र ही नए दौर की चीन-अमेरिका व्यापार वार्ता करने पर सहमत हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

