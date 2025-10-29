बीजिंग, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार, मलेशिया के कुआलालंपुर में चीन और आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 उन्नयन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

बताया गया है कि चीन-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 उन्नयन में नौ क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला संपर्क, मानक और तकनीकी नियम और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाएं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुविधा, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण, लघु और मध्यम आकार के उद्यम, और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग शामिल हैं।

प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद, दोनों पक्ष अपनी-अपनी घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाएं पूरी करेंगे, ताकि यह शीघ्र लागू हो। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख ने कहा कि चीन और आसियान एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और महत्वपूर्ण निवेश साझेदार हैं।

इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, चीन-आसियान संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और आसियान नेताओं द्वारा बनी महत्वपूर्ण सहमति के क्रियान्वयन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने और सहयोग व उभय जीत का नया युग शुरू करने के बारे में महत्वपूर्ण उपायों का कार्यान्वयन है। चीन और आसियान ने 2002 में मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास शुरू किया।

2010 में मुक्त व्यापार क्षेत्र का संस्करण 1.0 पूरी तरह से पूरा हो गया, और संस्करण 2.0 का उन्नयन 2015 में किया गया। संस्करण 3.0 का निर्माण आधिकारिक तौर पर नवंबर 2022 में शुरू हुआ, और वार्ता मई 2025 में पूरी तरह से संपन्न हुई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/