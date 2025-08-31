अन्तरराष्ट्रीय

चीन और आर्मेनिया ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 31, 2025, 06:37 PM

बीजिंग, 31 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने थ्येनचिन गेस्ट हाउस में अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की, जो 2025 शांगहाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन आए थे।

दोनों नेताओं ने चीन और आर्मेनिया के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा की।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को उच्च गुणवत्ता के साथ 'बेल्ट एंड रोड' पहल का संयुक्त रूप से निर्माण करना चाहिए, संपर्क को मजबूत करना चाहिए और दोनों देशों के लोगों के लिए अधिक लाभ पैदा करने हेतु शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए।

चीन शांगहाई सहयोग संगठन में आर्मेनिया के प्रवेश का समर्थन करता है और सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए आर्मेनिया के साथ काम करने को तैयार है।

पाशिन्यान ने कहा कि राष्ट्रपति शी के नेतृत्व में चीन ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आर्मेनिया अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से सीखने की आशा करता है। रणनीतिक साझेदारी की स्थापना आर्मेनिया-चीन संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाएगी, नए अवसर लाएगी और द्विपक्षीय सहयोग में नई ऊर्जा का संचार करेगी। आर्मेनिया एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का विस्तार करने, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों के और विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...