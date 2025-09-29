अन्तरराष्ट्रीय

चीन ऑटोमोटिव उद्योग में खुलेपन और सहयोग को और बढ़ाएगा

Sep 29, 2025, 02:17 AM

बीजिंग, 28 सितंबर (आईएएनएस)। 27 सितंबर को चीन के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उप मंत्री श्योंग चीचुन ने कहा कि चीन ऑटोमोटिव उद्योग में खुलेपन और सहयोग को और गहराई देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और प्रतिभा जैसे क्षेत्रों में चीनी और विदेशी कंपनियों के बीच गहन तथा उच्च-स्तरीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

श्योंग चीचुन ने बताया कि नवीन ऊर्जा वाहन उन्नत तकनीकों के समेकित अनुप्रयोग का परिणाम हैं, इसलिए इनके विकास के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक विकास की दिशा का पालन करते हुए एक निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पूर्वानुमानित बाजार वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ ही, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता बनाए रखना तथा संसाधनों और उत्पादन कारकों के सुचारू और कुशल प्रवाह को बढ़ावा देना आवश्यक है।

मंत्रालय के अनुसार, चीन ने नवीन ऊर्जा वाहनों में विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप टेस्ला और लेक्सस जैसी कंपनियों को पूर्णतः विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों के रूप में चीन में संचालन का अवसर मिला है। साथ ही, वोक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज, टोयोटा और जनरल मोटर्स जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच सहयोग और मजबूत हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर नवीन ऊर्जा वाहनों की बिक्री लगभग 1 करोड़ तक पहुँच गई। यह कुल नई कारों की बिक्री का 21.3% है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है।

(साभार -चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

