चीन निर्मित पूर्ण गतिशील उड़ान सिमुलेटर पहली बार यूरोपीय बाजार में पहुंचा

बीजिंग, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। चाइना सिमुलेशन साइंसेज (शांगहाई) लिमिटेड कंपनी ने सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के पास स्थित फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर में, एयरबस ए320 स्तर डी पूर्ण गतिशील उड़ान सिमुलेटर को फ्रांस की सिमाएरो कंपनी को सौंप दिया।

यह चीन द्वारा निर्मित पूर्ण गतिशील उड़ान सिमुलेटर के यूरोपीय बाजार में पहली प्रवेश का प्रतीक है।

चाइना सिमुलेशन साइंसेज (शांगहाई) लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन ची क्वांगफिंग ने कहा कि इस सिमुलेटर ने फ्रांस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की सख्त जांच सफलतापूर्वक पार कर ली है, जो दर्शाता है कि चीनी उड़ान सिमुलेशन प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी के स्तर तक पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अवसर का उपयोग कर चीन और फ्रांस के बीच विमानन प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग को गहरा किया जाएगा, और वैश्विक ग्राहकों के लिए अधिक विश्वसनीय और कुशल प्रशिक्षण समाधान प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि सिमाएरो दुनिया की अग्रणी पूर्ण गतिशील उड़ान सिमुलेटर पायलट प्रशिक्षण और सिमुलेशन इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है और दुनिया भर में 5 प्रशिक्षण केंद्र हैं। चाइना सिमुलेशन साइंसेज (शांगहाई) लिमिटेड कंपनी के विदेश में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में, सिमाएरो यूरोपीय एयरलाइनों और प्रशिक्षुओं को उच्च मानक ए320 मॉडल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस सिमुलेटर का उपयोग करेगा।

सिमाएरो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकोलस मौटे ने कहा कि सिमुलेटर तकनीकी रूप से अत्यधिक मांग वाला होता है और साथ ही अत्यंत सख्त नियामक मानकों को भी पूरा करना होता है। यह वितरित उत्पाद बहुत विश्वसनीय और कुशल है, और चाइना सिमुलेशन साइंसेज (शांगहाई) लिमिटेड कंपनी की पेशेवर दक्षता और गतिशीलता ने हमें गहराई से प्रभावित किया है। चीनी प्रौद्योगिकी अभी भी फलफूल रही है, हम इस कंपनी द्वारा और अधिक नवाचार लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

