चीन निर्मित मेट्रो पाकिस्तान में लोकप्रिय

बीजिंग, 28 अगस्त (आईएएनएस)। शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने चीन और अन्य सदस्य देशों के लिए सहयोग बढ़ाने और आदान-प्रदान मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच तैयार किया है। इससे स्थानीय लोगों को सुविधा और लाभ मिला।

वर्ष 2020 में पाकिस्तान के लाहौर में चीनी कंपनी द्वारा निर्मित मेट्रो ऑरेंज लाइन का संचालन शुरू हुआ। यह पाकिस्तान में पहला आधुनिक मेट्रो है। अब लाहौर की ऑरेंज लाइन सुरक्षित रूप से चल रही है। यात्रियों ने करीब 26 करोड़ बार इससे यात्रा की।

बताया जाता है कि इस मेट्रो लाइन की कुल लंबाई करीब 27 किमी. है। इसमें कुल 26 स्टेशन हैं, जिनमें 2 भूमिगत स्टेशन और 24 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं।

औसत दैनिक यात्री संख्या लगभग 2 लाख है और प्रतिदिन 290 ट्रेनें भेजी जाती हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परिवहन की सुविधा मिली, बल्कि आसपास का वाणिज्यिक विकास भी बढ़ाया गया।

