चीन ने यूएनआरडब्ल्यूए को दान दिया

बीजिंग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। फिलिस्तीन स्थित चीनी कार्यालय ने जॉर्डन के अम्मान में निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के साथ एक दान समझौते पर हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर समारोह में, फिलिस्तीन स्थित चीनी कार्यालय के निदेशक जेंग चिशिन ने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए वर्तमान में गंभीर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, और चीन इस बारे में गहराई से चिंतित है। चीन हमेशा यूएनआरडब्ल्यूए को उसके कार्य के लिए निरंतर दृढ़ता से समर्थन देता है और गाजा में मानवीय संकट और फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को कम करने में योगदान देता है।

चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूएनआरडब्ल्यूए को निरंतर समर्थन देने का आह्वान करता है और गाजा में लड़ाई को शीघ्र समाप्त करने, मानवीय संकट को कम करने और दो-राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीनी मुद्दे का व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा।

यूएनआरडब्ल्यूए की प्रवक्ता जूलियट तौमा ने एजेंसी को दिए गए दान के लिए चीन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से फिलिस्तीनी लोगों और यूएनआरडब्ल्यूए का अच्छा मित्र रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में ये दान बहुत महत्वपूर्ण हैं।

1949 में स्थापित यूएनआरडब्ल्यूए जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में रहने वाले पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। जनवरी के अंत में यूएनआरडब्ल्यूए के संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले इजरायली कानून के लागू होने के बाद से, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी की सार्वजनिक सेवाएं ठप हो गई हैं।

