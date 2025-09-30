चीन ने विश्व की सबसे विशाल जल संरक्षण अवसंरचना प्रणाली का निर्माण किया

बीजिंग, 29 सितंबर (आईएएनएस)। 29 सितंबर को चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2021-2025) के दौरान जल संरक्षण के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास में चीन की असाधारण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। चीनी जल संसाधन मंत्री ली कुओईंग के अनुसार, इस अवधि में देश के जल संरक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण ने नई और अभूतपूर्व प्रगति की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, जल संरक्षण निर्माण में निवेश ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। वर्ष 2022 में, यह निवेश पहली बार 10 खरब युआन से अधिक हो गया और 2024 में 13.529 खरब युआन तक पहुँच गया। यह अनुमान है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल संरक्षण निर्माण में कुल निवेश 54 खरब युआन से अधिक रहेगा, जो 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के निवेश का 1.6 गुना है।

इस तेज गति से हो रहे विकास के परिणामस्वरूप, 14वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से अब तक 172 प्रमुख जल संरक्षण परियोजनाएँ नई शुरू की गई हैं। इससे जल संरक्षण बुनियादी ढांचे के लेआउट, संरचना, कार्य और प्रणाली एकीकरण को त्वरित और अनुकूलित किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि साल 2024 के अंत तक, चीन ने 95,000 जलाशय, 200 बड़े और मध्यम आकार के जल मोड़ परियोजनाएँ, 6,924 बड़े और मध्यम आकार के सिंचाई क्षेत्र, और 318,000 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कर लिया है। इन उपलब्धियों के साथ, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे व्यापक, और सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाली जल संरक्षण अवसंरचना प्रणाली का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/