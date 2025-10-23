चीन ने 'ऊर्जा-बचत और नव ऊर्जा वाहन प्रौद्योगिकी रोडमैप 3.0' जारी किया

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी ऑटोमोटिव इंजीनियर्स सोसायटी ने 'ऊर्जा-बचत और नव ऊर्जा वाहन प्रौद्योगिकी रोडमैप 3.0' जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2040 तक, चीन में नव ऊर्जा वाहनों की बाजार प्रवेश दर 80% से अधिक तक पहुंच जाएगी और चीन दुनिया की अग्रणी ऑटोमोबाइल शक्तियों में से एक बनने का प्रयास करेगा।

इस बार जारी रोडमैप का नया संस्करण ऊर्जा-बचत वाहनों के सतत विकास, नव ऊर्जा वाहनों के पुनरावृत्त उन्नयन और बुद्धिमान कनेक्टेड वाहनों के विकास जैसी मुख्य दिशाओं पर केंद्रित है।

इसने 1 सामान्य रिपोर्ट + 5 प्रौद्योगिकी समूहों + 26 विषयों की एक त्रि-स्तरीय वास्तुकला प्रणाली का नवनिर्माण किया है। अतीत की तुलना में यह अधिक वैश्विक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है और वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग परिवर्तनों के संदर्भ में चीन के ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास की योजना बनाता है।

इसके अलावा, नया रोडमैप कई प्रमुख प्रौद्योगिकियों के विकास नोड्स को भी स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, पूर्णतः ठोस अवस्था वाली बैटरियां, जिन्होंने उद्योग जगत में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, को वर्ष 2030 तक छोटे पैमाने पर प्रयोग में लाए जाने की उम्मीद है और वर्ष 2035 तक बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर इनका प्रचार होने की उम्मीद है। तब तक, बैटरियों का व्यापक प्रदर्शन, लागत और पर्यावरण अनुकूलता उपभोक्ता मांग के अनुरूप होगी। वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में, ईंधन सेल कम कार्बनीकरण प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान बन जाएगा।

बता दें कि 'ऊर्जा-बचत और नव ऊर्जा वाहन प्रौद्योगिकी रोडमैप' के पहले संस्करण 1.0 और 2.0 क्रमशः वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में जारी किए गए थे। दूरदर्शिता और नेतृत्व को अपने प्राथमिक तत्वों के रूप में अपनाते हुए, यह संस्करण 3.0 चीन के विविध नवाचार परिदृश्य, खुले बाजार परिवेश और लगातार बेहतर होती नीति समर्थन प्रणाली पर आधारित है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/