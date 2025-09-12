अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रोग नियंत्रण और चिकित्सा सेवा प्रणाली स्थापित की

Sep 12, 2025, 01:59 AM

बीजिंग, 11 सितंबर (आईएएनएस)। 11 सितंबर की सुबह, चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने "14वीं पंचवर्षीय योजना का उच्च-गुणवत्तापूर्ण समापन" विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2021-2025) के दौरान स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रोग निवारण और नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। देश में देशभक्ति स्वास्थ्य अभियान को जारी रखा जा रहा है, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है और केंद्र, प्रांत, नगरपालिका और काउंटी (जिला) समेत चार स्तरों पर रोग निवारण और नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है।

निवासियों का स्वास्थ्य साक्षरता स्तर 2020 में 23.2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 31.9 प्रतिशत तक हो गया। देश 15 बीमारियों के लिए टीकाकरण सेवाएं प्रदान करता है, जिससे प्रमुख पुरानी बीमारियों से होने वाली अकाल मृत्यु दर को और नियंत्रित किया जा रहा है। तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी/एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों के मामलों में लगातार कमी आ रही है या वे कम प्रसार स्तर पर बनी हुई हैं।

इसके अलावा, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा सेवा प्रणाली स्थापित की है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और दक्षता दोनों में सुधार हुआ है। 2024 के अंत तक, देश भर में 10.9 लाख चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थान हो गए और 1 करोड़ 57 लाख 80 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए। बुनियादी चिकित्सा बीमा अब 1.3 अरब से अधिक निवासियों को कवर करता है, जो लगभग राष्ट्रीय जनसंख्या के 95 प्रतिशत पर स्थिर है। जनता के लिए चिकित्सा व्यय का बोझ काफी कम हो गया है।

यह भी बताया गया है कि 2024 तक, चीन की औसत जीवन प्रत्याशा 79 वर्ष तक जा पहुंची है, जो 2020 से 1.1 वर्ष की वृद्धि है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में सुधार जारी रहा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

