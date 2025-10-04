चीन ने टाइफून मत्मो को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट, आवाजाही पर भी होगा असर

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने शनिवार को टाइफून मत्मो के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जो कि चार-स्तरीय प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट है। बता दें, यह साल का 21वां तूफान है और मजबूती से चीन के दक्षिणी तट की ओर आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनएमसी) के अनुसार, शनिवार सुबह 5 बजे 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 117.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर देखा गया यह तूफान 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।

एनएमसी ने कहा कि रविवार को दिन के समय, दक्षिण चीन में स्थित ग्वांगडोंग प्रांत के दियानबाई से लेकर हैनान प्रांत के वानिंग तक के तटीय क्षेत्रों में इसके दस्तक देने की आशंका है।

शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक, इस तूफान के चीन के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और भारी बारिश लाने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय वेधशाला ने स्थानीय अधिकारियों से तूफान के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों को सक्रिय करने और भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाली पर्वतीय धाराओं और भूगर्भीय आपदाओं के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया।

चीन में तूफानों के लिए चार-स्तरीय, रंग-कोडित मौसम चेतावनी प्रणाली है, जिसमें लाल सबसे गंभीर चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद ऑरेंज, पीला और नीला रंग आता है।

आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, चीन ने प्रशांत क्षेत्र में आने वाले सीजन के 21वें तूफान मत्मो 2025 के निकट आने के मद्देनजर, 3 अक्टूबर को दक्षिणी प्रांतों ग्वांगडोंग और हैनान में स्तर-चार इमरजेंसी बाढ़ और तूफान प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी।

मंत्रालय ने बताया कि राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय ने स्थानीय अधिकारियों से आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय शुरू करने, बाढ़ और शहरी जलभराव की रोकथाम और नियंत्रण सुनिश्चित करने, साथ ही चल रहे राष्ट्रीय अवकाश के दौरान आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया था।

चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने टाइफून मत्मो के लिए एक पीला अलर्ट जारी किया था, जिसके रविवार को हैनान के वानिंग और ग्वांगडोंग के डियानबाई के बीच तट पर दस्तक देने की उम्मीद है।

प्रमुख उड़ान मार्ग, किओन्गझोऊ जलडमरूमध्य में नौका सेवाएं और हाई-स्पीड रेल परिचालन शनिवार रात से रविवार तक प्रभावित होने की संभावना है, सामान्य सेवाएं सोमवार सुबह तक फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

कनक/एएस