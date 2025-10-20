अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने तूफान फेंगशेन के लिए जारी किया अलर्ट

Oct 20, 2025

बीजिंग, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने रविवार को वर्ष के 24वें तूफान फेंगशेन के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यह तीव्र हो गया है और देश के दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं और भारी बारिश लाने की आशंका है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनएमसी) के अनुसार, रविवार शाम 5 बजे तक, यह तूफान फिलीपींस के लूजोन द्वीप के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित था और इसके केंद्र के पास अधिकतम 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही थीं।

तूफान के 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे तेज होने की उम्मीद है। वेधशाला के अनुसार, मंगलवार से यह दक्षिण चीन सागर के मध्य और उत्तरी भागों से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और वियतनाम के मध्य तट की ओर बढ़ेगा, फिर धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगा।

एनएमसी ने कहा कि तूफान से प्रभावित पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य, दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों के साथ-साथ झेजियांग, फुजियान और ग्वांगडोंग के तटीय क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में रविवार रात 8 बजे से सोमवार रात 8 बजे के बीच तेज हवाओं का अनुमान है।

इस बीच, उसने कहा कि इसी अवधि के दौरान ताइवान के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

चीन में तूफानों के लिए चार-स्तरीय, रंग-कोडित मौसम चेतावनी प्रणाली है, जिसमें रेड कलर सबसे गंभीर चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद ऑरेंज, येलो और ब्लू आता है।

10 अक्टूबर को, वियतनाम आपदा और डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि तूफान मात्मो के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ में उत्तरी और उत्तर-मध्य वियतनाम में 15 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

प्राधिकरण ने कहा कि 2,25,000 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए और 1,500 से ज्यादा घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि लगभग 24,000 हेक्टेयर चावल और अन्य फसलें जलमग्न हो गईं। लगभग 5,87,000 पशुधन और मुर्गियां मर गईं या बह गईं।

प्राधिकरण ने आगे कहा कि तूफान ने परिवहन में भी गंभीर व्यवधान पैदा किया, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 27 सड़क खंड अवरुद्ध हो गए।

एजेंसी के अनुसार, बिजली गुल होने से लगभग 1,81,000 घर प्रभावित हुए, जबकि कई प्रांतों में दूरसंचार नेटवर्क आंशिक रूप से बाधित रहा।

वियतनाम समाचार एजेंसी के अनुसार, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने मंत्रालयों और एजेंसियों को तूफान मातमो के बाद की स्थिति से निपटने में स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय रूप से सहयोग देने का निर्देश दिया है।

