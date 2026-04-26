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चीन ने सात यूरोपीय संघ संस्थाओं को निर्यात नियंत्रण सूची में जोड़ा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 03:09 AM

बीजिंग, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने 24 अप्रैल को घोषणा जारी करते हुए बताया कि वह सात यूरोपीय संघ की संस्थाओं को अपनी निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल करेगा।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, “चीन के निर्यात नियंत्रण कानून” और “दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी विनियमों” के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में हर्स्टल सहित छह अन्य यूरोपीय संघ संस्थाओं को सूची में जोड़ा गया है।

इस निर्णय के तहत, निर्यातकों को इन संस्थाओं को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, विदेशी संगठनों और व्यक्तियों को भी चीन में निर्मित ऐसी वस्तुओं को इन संस्थाओं को हस्तांतरित या उपलब्ध कराने से रोका गया है। संबंधित सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि इन उपायों की घोषणा से पहले चीन ने द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण वार्ता तंत्र के माध्यम से यूरोपीय संघ को स्थिति से अवगत करा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उपाय केवल उन यूरोपीय संघ संस्थाओं पर लक्षित हैं जो सैन्य गतिविधियों में शामिल हैं, थाईवान को हथियारों की बिक्री से जुड़ी हैं या थाईवान के साथ मिलीभगत करती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि ये प्रतिबंध केवल दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं तक सीमित हैं और इससे चीन तथा यूरोपीय संघ के बीच सामान्य व्यापार और आर्थिक आदान-प्रदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कानून का पालन करने वाली यूरोपीय संघ की संस्थाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि चीन सरकार विश्व शांति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करती रहेगी और वैश्विक औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

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