चीन ने स्पेससेल कॉन्स्टेलेशन के लिए सैटेलाइट का नया बैच लॉन्च किया

बीजिंग, 18 मई (आईएएनएस)। चीन ने 17 मई की रात 10 बजकर 42 मिनट पर दक्षिण चीन के हाईनान प्रांत स्थित वाणिज्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में लांगमार्च-8 वाहक रॉकेट से "हजार पाल नक्षत्र" परियोजना के 9वें जत्थे के उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए।

उपग्रह सुचारू रूप से निर्धारित कक्षा में दाखिल हुए और स्थिति सामान्य रही। प्रक्षेपण कार्य पूरी तरह सफल रहा।

"हजार पाल नक्षत्र" परियोजना चीन द्वारा विकसित स्वतंत्र निम्न कक्षा उपग्रेह इंटरनेट परियोजना है, जिस का मुख्य उद्देश्य ब्रॉड बैंड्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करना है। उसका एक अन्य नाम G60 स्टारलिंक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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