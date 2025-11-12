अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने साने ताकाइची की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी

Nov 12, 2025

बीजिंग, 12 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामलों के कार्यालय ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एक पत्रकार ने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की थाईवान पर की गई दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी के बारे में पूछा।

प्रवक्ता छन पिन्हुआ ने कहा कि दुनिया में केवल एक चीन है और थाईवान चीन का एक हिस्सा है। जापानी नेता द्वारा संसद में की गई दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी एक-चीन सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन करती है और चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप करती है। हम इससे पूरी तरह असंतुष्ट हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने जापानी पक्ष के समक्ष गंभीरता से यह मामला उठाकर जबरदस्त विरोध किया है।

जापान ने इतिहास में थाईवान को 50 वर्षों तक औपनिवेशिक गुलाम बनाए रखने के दौरान अनगिनत अपराध किए हैं। जापान को अपने इतिहास पर गहराई से आत्म निरीक्षण करना चाहिए, सबक लेनी चाहिए, एक-चीन सिद्धांत और चीन-जापान के बीच चार राजनीतिक दस्तावेजों की भावना का पालन करना चाहिए, थाईवान मुद्दे पर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना चाहिए और थाईवान से जुड़े मुद्दों को अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए। हम थाईवान के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) प्रशासन को गंभीरता से चेतावनी देते हैं कि बाहरी ताकतों पर भरोसा करके थाईवान को चीन से अलग करने की कोई भी कुचेष्टा निश्चय ही विफल होगी ।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

