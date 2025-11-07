चीन ने निराधार आरोपों का खंडन किया

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के उपस्थायी प्रतिनिधि कंग श्वांग ने जलवायु और सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की खुली बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि द्वारा चीन के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों का खंडन किया।

सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने चीन की आलोचना करने के लिए दो बार बात की, साथ ही अमेरिकी पर्यावरण नीतियों की 'सफलता' का बखान किया और उन्हें अन्य देशों के लिए एक 'मॉडल' बताया।

चीनी प्रतिनिधि श्वांग ने दो बार जवाब देते हुए चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का खंडन किया।

उन्होंने कहा कि चीन को विश्व स्तर पर सबसे दृढ़ इच्छाशक्ति, सबसे सशक्त कार्रवाई और उत्सर्जन में कमी की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले देश के रूप में मान्यता प्राप्त है और चीन वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में एक अग्रणी देश है। चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है और उसका सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कई वर्षों से चीन ने विश्व की आर्थिक वृद्धि में प्रतिवर्ष 30% से अधिक का योगदान दिया है। हालांकि, चीन का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया में उच्च स्तर पर नहीं है।

श्वांग ने कहा कि इसके विपरीत, अमेरिका विश्व में सर्वाधिक संचयी ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाला देश है तथा इसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगातार विश्व में सबसे अधिक रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है, न कि दोषारोपण और जिम्मेदारी से बचने की।

