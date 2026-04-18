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चीन ने लेबनान-इजरायल सीजफायर बनाए रखने की अपील की, चीनी दौरे को लेकर ट्रंप ने दिखाया उत्साह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 04:05 PM

बीजिंग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिनों का सीजफायर हुआ है। लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि अब उनका फोकस स्थायी समझौते पर होना चाहिए। इस बीच चीन ने भी इजरायल और लेबनान के बीच इस सीजफायर का स्वागत किया है।

इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन के सीजफायर पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "चीन लड़ाई खत्म करने के लिए सभी कोशिशों का स्वागत करता है। उम्मीद है कि पार्टियां सीजफायर और बातचीत की रफ्तार बनाए रखेंगी और राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से झगड़े सुलझाएंगी, जो जिम्मेदारी का काम है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत खुश हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है।"

अप्रैल में अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर जाने वाले थे। हालांकि, ईरान के साथ भीषण तनाव के बीच ट्रंप का चीन दौरा आगे बढ़ा दिया गया, जो अब मई महीने में होगा। वहीं उन्होंने चीन दौरे को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया है।

चीन दौरे को लेकर ट्रंप ने कहा कि 'चीन में हमारी मीटिंग खास होगी और शायद ऐतिहासिक भी। मैं राष्ट्रपति शी के साथ होने का इंतजार कर रहा हूं, बहुत कुछ हासिल होगा!'

मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चीनी दौरान अब 14 और 15 मई को होगा। ट्रंप ने पहले ईरान को बातचीत की टेबल तक लाने में चीन की भूमिका को माना है। वहीं, ईरान ने अपने दोस्तों चीन और रूस को उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया है।

हालांकि, चीन अब तक इस क्षेत्र में सुरक्षा गारंटर के रूप में काम करने की ईरान की अपील पर जवाब देने में हिचकिचा रहा है।

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि लेबनान एक नए फेज में आ गया है, जो अपने लोगों के अधिकारों, अपने इलाके की एकता और देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए स्थायी समझौते पर बातचीत करने पर फोकस कर रहा है।

लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति आउन ने कहा कि देश सीजफायर लागू करने की कोशिशों से आगे बढ़कर लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के बड़े स्टेज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि पिछले फेज की तरह, ये कोशिशें लेबनान को बचाने में मदद करेंगी।

आउन ने कहा कि बातचीत कमजोरी या पीछे हटने का संकेत नहीं है, बल्कि यह लेबनान के हितों की रक्षा करने और जानमाल के नुकसान को रोकने और विस्थापन को खत्म करने का एक संप्रभु फैसला है।

संघर्ष में हुए भारी नुकसान के बारे में बताते हुए लेबनानी राष्ट्रपति आउन ने कहा कि हजारों लेबनानी मारे गए हैं और वादा किया कि विदेशी हितों या राजनीतिक हिसाब-किताब के लिए और जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं इन फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं।"

--आईएएनएस

केके/एएस

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