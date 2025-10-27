चीन ने काओफन-14 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

बीजिंग, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दक्षिण पश्चिमी चीन में सछ्वान प्रांत स्थित शीछांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3बी वाहक रॉकेट के माध्यम से काओफन-14 नंबर 02 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

उपग्रह ने पूर्व निर्धारित कक्षा में सुचारू रूप से प्रवेश किया, जिससे यह मिशन पूर्णतः सफल घोषित किया गया।

यह उपग्रह वैश्विक स्तर पर उच्च परिशुद्धता वाले स्टीरियो चित्र प्राप्त करने में सक्षम है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर डिजिटल स्थलाकृतिक मानचित्रों का मापन और निर्माण किया जा सकेगा।

साथ ही यह डिजिटल उन्नयन मॉडल, डिजिटल सतह मॉडल और डिजिटल ऑर्थोफोटो जैसे उन्नत उत्पादों के निर्माण में भी उपयोगी रहेगा। इन तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से चीन को राष्ट्रीय आर्थिक विकास और रक्षा निर्माण के लिए मजबूत भौगोलिक सूचना सहायता प्राप्त होगी।

उल्लेखनीय है कि यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च श्रृंखला के वाहक रॉकेटों की 603वीं उड़ान है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/