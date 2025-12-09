अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने जापान के तथाकथित आरोपों को खारिज किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 04:17 AM

बीजिंग, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी नौसेना के ल्याओनिंग विमान वाहक युद्ध समूह ने हाल में मियाको स्ट्रेट के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में सामान्य तौर पर वाहक-आधारित लड़ाकू जेट का उड़ान प्रशिक्षण किया। इससे पहले प्रशिक्षण के समुद्री और हवाई इलाकों की घोषणा की गई थी। लेकिन, इस दौरान जापान के आत्मरक्षा दल के विमानों ने कई बार प्रशिक्षण के समुद्री और हवाई इलाकों में परेशान किया और उड़ान की सुरक्षा को खतरे में डाला।

जापानी प्रतिरक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजिरो ने इस अवसर पर तथाकथित 'रडार इल्यूमिनेशन' मुद्दे का प्रचार किया और चीन पर झूठे आरोप लगाए। इस बारे में चीनी नौसेना के प्रवक्ता वांग श्युएमंग ने कहा कि जापान का संबंधित प्रचार तथ्यों से बिलकुल अलग है। चीन जापान से शीघ्र ही आरोप लगाने की कार्रवाई बंद करने का आग्रह करता है। चीनी नौसेना अपनी सुरक्षा और कानूनी हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

वहीं, चीनी प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चांग श्याओकांग ने कहा कि हाल में जापान ने सैन्य सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी उकसावे वाली हरकतें तेज कर दी हैं। इसका सच्चा इरादा सब लोग जानते हैं। अगर जापान सैन्यवाद के गलत रास्ते पर वापस जाए, तो वह जरूर रसातल में गिरेगा।

उधर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन जापान की तथाकथित बातचीत को स्वीकार नहीं करता। चीन ने इसे तुरंत खारिज कर दिया और पेइचिंग व टोक्यो में मामला उठाया है। जापान को जल्द से जल्द अपनी खतरनाक कार्रवाई बंद करनी होगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...