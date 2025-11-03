अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने जापान के सामने गंभीरता से मामला उठाया

Nov 03, 2025

बीजिंग, 2 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 1 नवंबर को एपेक बैठक के दौरान थाईवान मुद्दे पर जापानी नेता के गलत बयान के बारे में संवाददाता के सवाल का जवाब दिया।

संवाददाता ने पूछा कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची साने ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एपेक बैठक के दौरान चीन के थाईवान अधिकारियों के साथ मुलाकात करने की दो पोस्ट और संबंधित तस्वीरें पोस्ट कीं। इस पर चीन की क्या टिप्पणी है?

इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि जापानी नेता ने एपेक बैठक के दौरान चीन के थाईवान प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात करने की जिद की और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया। यह कार्रवाई एक चीन की नीति, चीन-जापान चार राजनीतिक दस्तावेजों की भावना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सावधानीपूर्वक बुनियादी मापदंड का गंभीर उल्लंघन है। जापानी नेता ने थाईवान की स्वाधीनता की पक्षधर को बहुत गलत संदेश भेजा। इसकी प्रकृति और प्रभाव बहुत गंभीर हैं। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चीन ने जापान के सामने गंभीरता से यह मामला उठाया और कड़ा विरोध जताया।

प्रवक्ता ने कहा कि थाईवान मामला चीन का अंदरूनी मामला है, जो चीन के मूल हितों का केंद्र है। यह चीन-जापान संबंधों के राजनीतिक आधार और जापान की बुनियादी विश्वास से संबंधित है, यह लाल रेखा है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। इस साल चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ है और थाईवान पर चीनी प्रभुसत्ता की बहाली की 80वीं वर्षगांठ भी है। थाईवान मुद्दे पर जापान की अपरिहार्य और गंभीर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। चीन जापान से नकारात्मक प्रभाव खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

