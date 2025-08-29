अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने इजरायल से गाजा में सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आग्रह किया

Aug 29, 2025, 01:09 AM

बीजिंग, 28 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप-स्थायी प्रतिनिधि कंग शुआंग ने इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की एक खुली बैठक में इजरायल से गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आग्रह किया।

कंग शुआंग ने कहा कि गाजा संघर्ष लगभग 700 दिनों से चल रहा है और 20 लाख गाजावासी एक विशाल, मानव-निर्मित आपदा में फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

कंग शुआंग ने जोर देकर कहा कि हिंसा सुरक्षा नहीं ला सकती और बल प्रयोग शांति नहीं ला सकता। इजरायल के सैन्य हमलों में लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिदिन कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है।

25 अगस्त को, इजरायल ने नासिर अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए, जो एक और भयावह त्रासदी थी।

इजरायल गाजा शहर पर कब्जा करने की अपनी सैन्य योजना को भी आगे बढ़ा रहा है। अगर इसे लागू किया गया, तो इससे निश्चित रूप से और ज्यादा हत्याएं और विस्थापन होगा, और गाजा के लोगों और हिरासत में लिए गए लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरा और अस्थिरता पैदा होगी।

चीन उन सभी कृत्यों का विरोध और निंदा करता है, जो नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। चीन इजरायल से गाजा में अपने सैन्य अभियान तुरंत बंद करने और तनाव बढ़ाने वाली खतरनाक कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

