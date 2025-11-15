अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने हॉलैंड से सहयोग की सदिच्छा दिखाने की उम्मीद जताई

Nov 15, 2025, 02:48 PM

बीजिंग, 15 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 14 नवंबर को सेमीकंडक्टर निर्माता नेक्सपीरिया के बारे में हॉलैंड के आर्थिक मामले मंत्री विन्सेंट करेमन्स के हालिया कथन पर संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि चीनी पक्ष ऐसी सफेद को काला बनाने और जिद्दी बातों पर अत्यंत निराश है और जबरदस्त असंतोष रखता है। उम्मीद है कि हॉलैंड चीन के साथ सहयोग करने की सदिच्छा दिखाएगा और यथाशीघ्र ही व्यावहारिक तथा रचनात्मक समाधान योजना प्रस्तुत करेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन का पक्ष निरंतर है। चीन सहमत हुआ है कि हॉलैंड सलाह-मशविरे के लिए चीन में प्रतिनिधि भेजे। चीन हॉलैंड के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन व सप्लाई चेन की सुरक्षा व स्थिरता की आम स्थिति का ख्याल रखते हुए यथाशीघ्र ही वर्तमान संकट सुलझाना चाहता है, लेकिन इस पर बल देना चाहिए कि हॉलैंड रचनात्मक योजना लेकर आए, न कि दिखावा करने के लिए आए। सवाल के समाधान के लिए आए, न कि नया सवाल व प्रतिद्वंद रचने के लिए आए।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमेशा जिम्मेदार रुख अपनाकर ठोस कदम उठाकर नियमों से मेल खाने वाले नागरिक प्रयोग संबंधी निर्यात को छूट देता है। चीन की कोशिशों से सेमीकंडक्टर उत्पादन व सप्लाई चेन के संकट में शिथिलता आई है, लेकिन हॉलैंड की कार्रवाइयों के कारण वैश्विक सेमीकंडक्टर की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

