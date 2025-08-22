अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने गुफा मंदिरों के संरक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित की

Aug 22, 2025

बीजिंग, 21 अगस्त (आईएएनएस)। चीन ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले गुफा मंदिरों और चट्टानों की नक्काशी को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

चीन राज्य सांस्कृतिक विरासत प्रशासन ने बताया कि देश के प्रमुख गुफा मंदिरों पर मौजूद बड़े खतरों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है और उनके लिए एक सुव्यवस्थित और व्यापक संरक्षण ढांचा स्थापित किया गया है।

चीन में कुल 2,155 गुफा मंदिर और 3,831 चट्टानों पर बनी नक्काशी हैं, जो कुल मिलाकर 5,986 स्थल हैं। इन स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य बहुत अधिक है। पिछले 70 वर्षों के प्रयासों के बाद, इन स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली धीरे-धीरे विकसित की गई है।

2021 से अब तक 150 से ज्यादा संरक्षण परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इनमें मोगाओ ग्रोटोज के भित्तिचित्रों और मूर्तियों का जीर्णोद्धार, मैजिशान ग्रोटोज और दाजू रॉक कार्विंग्स का व्यापक संरक्षण, और लोंगमेन ग्रोटोज की क्षतिग्रस्त मूर्तियों का डिजिटल जीर्णोद्धार शामिल है।

छोंगछिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के सदस्य, ल्यू हानलोंग ने बताया कि उनकी टीम ने पाषाण कलाकृतियों, मिट्टी के स्थलों और अन्य चल सांस्कृतिक अवशेषों के लिए माइक्रोबियल खनिजीकरण सुदृढ़ीकरण तकनीक का सफल परीक्षण किया है, जो इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में एक प्रभावी और व्यावहारिक समाधान साबित हो रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

