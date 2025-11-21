चीन ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों और जरूरतमंदों को राहत सामग्री दान की

बीजिंग, 21 नवंबर (आईएएनएस)। फिलिस्तीन स्थित चीनी कार्यालय ने गुरुवार को वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में स्थित फरा शरणार्थी शिविर में एक सराहनीय पहल की। यहां फिलिस्तीनी अब्बास फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के तहत, चीन ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सर्दियों का आवश्यक सामान दान किया।

इस दान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिलिस्तीन में चीनी कार्यालय के प्रमुख जेंग चीशिन ने कहा कि चीन सदैव फिलिस्तीनी लोगों के राष्ट्रीय और कानूनी अधिकारों की बहाली के न्यायपूर्ण कार्य का दृढ़ता से समर्थन करता आया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चीन हर परिस्थिति में फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है और उन्हें मानवीय तथा विकास सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास करता रहेगा।

इसके साथ ही, चीशिन ने दोहराया कि चीन 'दो-राज्य समाधान' को लागू करने और फिलिस्तीन मुद्दे का एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रहा है।

राहत कार्यों का विवरण देते हुए चीशिन ने बताया कि चीनी कार्यालय लगातार चौथे वर्ष फिलिस्तीन के विभिन्न शरणार्थी शिविरों में इस प्रकार के दान अभियान चला रहा है। इस वर्ष वितरित किए गए कंबलों, इलेक्ट्रिक हीटरों और अन्य राहत सामग्रियों से वेस्ट बैंक के चार प्रमुख प्रांतों तुबास, जेनिन, तुलकर्म और हेब्रोन के लगभग 2,000 शरणार्थी और निर्धन परिवार लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि चीन अपने इन व्यावहारिक कदमों के माध्यम से लोगों तक 'गर्माहट पहुंचाने' और चीन-फिलिस्तीन के लोगों के बीच की गहरी दोस्ती को और अधिक मजबूत करने का सिलसिला जारी रखेगा।

इस मौके पर अब्बास फाउंडेशन की फिलिस्तीनी परियोजना समन्वयक मैसून कदूमी ने सर्दियों के कपड़े और खाद्य सामग्री सहित जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए चीन की मुक्त कंठ से सराहना की।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आपसी सहयोग को गहरा करने का निरंतर प्रयास करेंगे।

इसके अलावा, प्राप्त जानकारी के अनुसार, चीन और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों ने उत्तरी जॉर्डन घाटी के गांवों का भी दौरा किया और वहां स्थानीय ग्रामीणों को स्वयं जाकर सर्दियों का सामान वितरित किया।

