अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने फिलीपींस के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 08, 2025, 05:31 PM

बीजिंग, 8 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी रक्षा मंत्रालय के सूचना ब्यूरो के उप निदेशक और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल ज्यांग बिन ने हाल के सैन्य-संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी।

एक रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसी खबरें हैं कि फिलीपींस आजकल दक्षिण चीन सागर में संयुक्त गश्त और अभ्यास करने के लिए इस क्षेत्र के बाहर के देशों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है और एक तथाकथित 'टास्क फोर्स' का गठन कर रहा है, जिसका उद्देश्य चीन के 'दबाव' वाले व्यवहार का मुकाबला करना है। इस पर प्रवक्ता की क्या टिप्पणी है?

ज्यांग बिन ने कहा कि हमने लगातार यह कहा है कि राष्ट्रों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी तीसरे पक्ष के हितों को लक्षित या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचना चाहिए। क्षेत्र के बाहर फिलीपींस के सहयोगियों द्वारा लगातार उकसावे और उल्लंघन दक्षिण चीन सागर में तनाव का मूल कारण हैं। दक्षिण चीन सागर मुद्दे का ऐतिहासिक संदर्भ और सही-गलत का मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए चीन का संकल्प अटूट है। हम फिलीपींस से आग्रह करते हैं कि वह शांति और विकास के लिए क्षेत्रीय देशों के संयुक्त प्रयासों को कमजोर करना बंद करे और अपने उल्लंघनकारी उकसावे और गलत सूचना फैलाने के लिए उकसावे को बंद करे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

