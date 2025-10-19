चीन ने डब्ल्यूटीओ के नियमों और दायित्वों के अमेरिका के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जारी की

बीजिंग, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को वर्ष 2025 में विश्व व्यापार संगठन के नियमों और दायित्वों के अमेरिका के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जारी की।

वर्ष 2023 से लेकर चीन ने अमेरिका द्वारा डब्ल्यूटीओ के नियमों और दायित्वों का कार्यान्वयन करने की वस्तुगत स्थिति के अनुसार लगातार वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इससे बहुपक्षवाद व्यापारिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने, व्यापारिक धौंस जमाने का व्यवहार करने, औद्योगिक नीति में दोहरा मापदंड अपनाने और वैश्विक औद्योगिक व आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने आदि अमेरिका की नीतियों और कदमों पर चिंता जताई गई।

वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी होने के बाद अमेरिका ने लगातार डब्ल्यूटीओ के नियमों और दायित्वों के विपरीत एकतरफावाद के कदम बढ़ाए और बार-बार भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अमेरिका ने 'पारस्परिक टैरिफ' नीति लागू की और वैश्विक व्यापारिक युद्ध छेड़ा। इससे विभिन्न देशों के कानूनी हितों और डब्ल्यूटीओ के नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ। उक्त स्थिति के अनुसार चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की और लगातार अमेरिका के संबंधित नीतियों व कदमों पर चिंता जताई।

डब्ल्यूटीओ-केंद्रित बहुपक्षवाद व्यापारिक व्यवस्था आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। डब्ल्यूटीओ नियम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रभावी संचालन प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने

अधिकारों का उपभोग करते हुए दायित्वों को पूर्णतः पूरा करने पर निर्भर करता है। इसके अलावा, सदस्यों के बीच पारस्परिक पर्यवेक्षण और सहयोग की भी आवश्यकता होती है।

अब बहुपक्षवाद व्यापारिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। चीन आशा करता है कि वर्ष 2025 की रिपोर्ट के जरिए अमेरिका से शीघ्र ही गलत कार्रवाई ठीक कर डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन करने के साथ अपने दायित्व निभाने का आग्रह किया जाएगा। आशा है कि अमेरिका चीन समेत डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ वैश्विक शासन में बहुपक्षवाद व्यापारिक व्यवस्था की ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने को बढ़ावा देगा, ताकि समान व व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व और समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण साकार हो सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/