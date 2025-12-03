चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इराक के आतंकवाद-विरोध के समर्थन का आह्वान किया

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि सुन लेई ने 2 दिसंबर को इराक पर सुरक्षा परिषद की खुली बैठक में बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ इराक की लड़ाई का समर्थन करने का आह्वान किया।

सुन लेई ने कहा कि इराक की सुरक्षा स्थिति गंभीर बनी हुई है और 'इस्लामिक स्टेट' (आईएसआईएस) जैसे आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इराक की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को मजबूत करने, आतंकवाद के अवशेषों को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाने, आतंकवाद-रोधी अभियानों में कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थिरता की रक्षा करने में दृढ़ता से उसका समर्थन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इराकी गुटों के बीच एकता को मजबूत करना और सुलह हासिल करना इराकी लोगों के मूल हितों में है। चीन क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण साझेदारी विकसित करने में इराक का समर्थन करता है, और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने एवं क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। चीन के विचार में इराक की संप्रभुता, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे बनाए रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, सुन लेई ने यह भी बताया कि कुवैत में लापता व्यक्तियों और संपत्ति के मुद्दों का समाधान इराक और कुवैत दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन इन मुद्दों के शीघ्र और संतोषजनक समाधान को बढ़ावा देने के लिए आपसी सम्मान और मैत्रीपूर्ण परामर्श के सिद्धांतों के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा मिलकर काम करने का समर्थन करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/