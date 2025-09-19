अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफ़ग़ान सरकार के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखने का आह्वान किया

Sep 19, 2025

बीजिंग, 18 सितंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप-स्थायी प्रतिनिधि कंग शुआंग ने 17 सितंबर को अफ़ग़ानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की खुली बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफ़ग़ान सरकार के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखने का आह्वान किया ताकि आपसी समझ और विश्वास बढ़ाया जा सके।

कंग शुआंग ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में वर्तमान स्थिति सामान्यतः स्थिर है, फिर भी मानवीय, विकास, मानवाधिकार और आतंकवाद-रोधी क्षेत्रों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफ़ग़ान मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, तर्कसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, एकता को मज़बूत करना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए और अफ़ग़ानिस्तान को जल्द से जल्द सही रास्ते पर लाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकीकृत होने में मदद करनी चाहिए।

कंग शुआंग ने ज़ोर देकर कहा कि चीन संबंधित देशों से अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्तियां बिना शर्त वापस करने का आह्वान करता है। चीन, अफ़ग़ानिस्तान द्वारा क्षेत्रीय देशों के साथ संपर्क और आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग को मज़बूत करने में उसका समर्थन करता है।

चीन पारंपरिक दानदाताओं से सहायता बढ़ाने और मानवीय सहायता का राजनीतिकरण बंद करने का आह्वान करता है। चीन विभिन्न देशों से अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारियां निभाने, अफ़ग़ानिस्तान को सहायता फिर से शुरू करने, एकतरफ़ा प्रतिबंधों को समाप्त करने और मानवीय कार्रवाई के लिए उचित समर्थन प्रदान करने का आग्रह करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

