अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने आतंकवाद-विरोध में वैचारिक पूर्वाग्रह और भू-राजनीतिक विचारों को त्यागने का आह्वान किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 10:03 AM

बीजिंग, 21 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में चीन के उप-स्थायी प्रतिनिधि कंग शुआंग ने आतंकवाद-विरोध पर सुरक्षा परिषद की एक खुली बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद-विरोध में वैचारिक पूर्वाग्रह और भू-राजनीतिक विचारों को त्यागने का आह्वान किया।

कंग शुआंग ने कहा कि आतंकवाद मानव जाति का साझा दुश्मन है। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता व उभरते संवेदनशील मुद्दों के साथ, आतंकवाद का खतरा फिर से उभरकर वैश्विक स्तर पर फैल गया है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं और इनसे होने वाला नुकसान व प्रभाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकता व सहयोग को मजबूत करना चाहिए, वैचारिक पूर्वाग्रह व भू-राजनीतिक विचारों को त्यागना चाहिए, आतंकवाद-विरोधी एक ठोस संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए और सभी प्रकार के आतंकवाद का संयुक्त रूप से मुकाबला करना चाहिए।

कंग शुआंग ने कहा कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। लंबे समय से चीन ने वैश्विक सुरक्षा पहलों को सक्रिय रूप से लागू किया है और विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को द्विपक्षीय व बहुपक्षीय माध्यमों से अपनी आतंकवाद-विरोधी क्षमता निर्माण को मजबूत करने में मदद की है। चीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करना जारी रखने को तैयार है, ताकि स्थायी शांति और सार्वभौमिक सुरक्षा वाली दुनिया के निर्माण के लिए सकारात्मक प्रयास हो।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...