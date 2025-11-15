चीन ने 6जी के नवोन्मेषी विकास को आगे बढ़ाया है: चीनी उद्योग मंत्रालय

बीजिंग, 14 नवंबर (आईएएनएस)। चीन ने हाल के वर्षों में 6जी प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें 6जी सिस्टम डिजाइन और नेटवर्क आर्किटेक्चर पर व्यवस्थित अनुसंधान शामिल है। यह जानकारी गुरुवार को चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दी गई।

चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उप मंत्री चांग यूनमिंग ने 13 नवंबर को पेइचिंग में आयोजित “2025 6जी विकास सम्मेलन” में बताया कि चीन के पास इस समय 300 से अधिक प्रमुख 6जी प्रौद्योगिकियों का भंडार है।

उन्होंने कहा कि देश ने 100 से अधिक घरेलू और विदेशी औद्योगिक-श्रृंखला इकाइयों को एकजुट किया है तथा वैश्विक कंपनियों को 6जी प्रौद्योगिकी परीक्षणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही, चीन ने यूरोप के 6जी-आईए और दक्षिण कोरिया के 6जी फोरम के साथ सहयोग को और गहराया है।

चांग यूनमिंग के अनुसार, इस वर्ष 6जी मानकीकरण अनुसंधान ने पूर्ण रूप से शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 6जी विकास अब उस महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है, जहां सामूहिक ज्ञान, अनुभव और व्यापक सहमति की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन भविष्य में मुख्य प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को और सुदृढ़ करेगा तथा अनुसंधान एवं विकास, मानकीकरण और अनुप्रयोग संवर्धन को समांतर रूप से आगे बढ़ाएगा। साथ ही, औद्योगिक एकीकरण को गहरा करने और 6जी अनुप्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए प्रयासों को तेज करेगा।

चांग ने आगे कहा कि चीन 6जी प्रौद्योगिकी, मानकों और स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय समन्वय को सुदृढ़ किया जा सके और विकास के फायदों को साझा रूप से अधिकतम किया जा सके।

