चीन ने 2026 के अंत तक फ्रांस आदि देशों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा बढ़ाई

बीजिंग, 3 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक पत्रकार ने पूछा कि क्या चीन की कुछ देशों के लिए एकतरफा वीजा-मुक्त नीति, जो इस साल के अंत में समाप्त होने वाली है, को आगे बढ़ाया जाएगा？

माओ निंग ने कहा कि चीन ने फ्रांस सहित अन्य देशों के लिए अपनी वीजा-मुक्त नीति को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा, चीन 10 नवंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2026 तक स्वीडन के प्रति वीजा-मुक्त प्रवेश की पेशकश करेगा। विशेष जानकारी के लिए, कृपया चीनी विदेश मंत्रालय के कांसुलर विभाग और विदेशों में चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा जारी की गई जानकारी देखें।

एक पत्रकार ने पूछा, "अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 2 नवंबर को कहा था कि अगर चीन दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगाता रहा, तो अमेरिका चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?"

माओ निंग ने कहा, "चीन की दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रण नीति के संबंध में, संबंधित चीनी अधिकारियों ने बार-बार अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कुआलालंपुर में चीन-अमेरिका व्यापार वार्ता के परिणाम पूरी तरह से दर्शाते हैं कि बातचीत और सहयोग ही समस्याओं के समाधान का सही तरीका है, और धमकियां और दबाव समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूल नहीं हैं। चीन और अमेरिका दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे बुसान बैठक में दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा बनी महत्वपूर्ण सहमति को गंभीरता से लागू करें, जिससे चीन-अमेरिका व्यापार सहयोग और विश्व अर्थव्यवस्था में और अधिक स्थिरता आए।"

इसके अलावा माओ निंग ने इस बात की घोषणा की कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर, स्पेन के राजा फिलिप VI 10 से 13 नवंबर तक चीन की राजकीय यात्रा पर आएंगे।

साथ ही प्रवक्ता माओ निंग ने इस बात की घोषणा भी की कि 8वां चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो 5 से 10 नवंबर तक शांगहाई में आयोजित किया जाएगा। जॉर्जियाई प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे, सर्बियाई प्रधानमंत्री डुरो मैकुट, नाइजीरियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ताजुद्दीन अब्बास और स्लोवेनियाई राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक आदि विदेशी नेता निमंत्रण पर एक्सपो के उद्घाटन समारोह और संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/