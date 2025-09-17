चीन : मातृ नदी भावी पीढ़ियों को लाभान्वित करती रहे

बीजिंग, 16 सितंबर (आईएएनएस)। पीली नदी चीनी राष्ट्र की मातृ नदी है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने जोर दिया है कि पीली नदी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संरक्षण और समन्वय में सुधार करने के साथ राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संरक्षण की बाधा को मजबूत करना होगा।

इस साल से चीन पीली नदी क्षेत्र में पारिस्थितिक पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने का अभियान तेज कर रहा है और जल सुरक्षा की गारंटी क्षमता निरंतर बढ़ा रहा है। पीली नदी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संरक्षण और उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई प्रगति हुई।

पीली नदी के ऊपरी भाग में छिंगहाई प्रांत ने पारिस्थितिक संरक्षण क्षतिपूर्ति प्रणाली गहन बनाने की कार्यान्वयन योजना जारी की। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संरक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता में निरंतर सुधार करना है।

पीली नदी के मध्य भाग में श्याओलांगती जलाशय में बाढ़ के मौसम के दौरान जल और तलछट विनियमन का कार्य चल रहा है। बाढ़ निर्वहन के साथ नदी के निचले भाग को प्रभावी ढंग से साफ किया जाएगा।

वहीं, पीली नदी के निचले भाग में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों में पारिस्थितिक जल पुनःपूर्ति निर्धारित समय से पहले पूरी हो गई है। वर्ष 2025 में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों में 1 अरब 64 करोड़ 20 लाख घन मीटर पानी की आपूर्ति की गई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/