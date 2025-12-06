चीन मौलिक तकनीकों और नवोन्मेषी परिदृश्यों को विश्व के साथ साझा करने को तैयार है : चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 5 दिसंबर को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन का नवाचार आपसी लाभ वाले समान जीत के परिणामों की खोज करता है।

चीन अपनी मौलिक तकनीकों और नवोन्मेषी परिदृश्यों को विश्व के साथ साझा करने, एक-दूसरे को सशक्त बनाने और खुले सहयोग के माध्यम से एक साथ आगे बढ़ने को तैयार है, ताकि नवाचारों से समस्त मानव जाति को लाभ पहुंचे।

चीनी प्रवक्ता ने कहा कि नवाचार वास्तव में चीन के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। हाल ही में 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किए गए '15वीं पंचवर्षीय योजना' प्रस्ताव में 'नवाचार' का 61 बार उल्लेख किया गया है। हाल के वर्षों में, चीन ने प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार उपलब्धियों में वृद्धि देखी है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में चीन की रैंकिंग 2012 में 34वें स्थान से बढ़कर 2025 में 10वें स्थान पर पहुंच गई है। कई वर्षों से चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिक उत्पादक शक्ति मानता रहा है।

चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीनी नवाचार की विशेषता खुलेपन और खुले स्रोत से है, तथा यह आपसी लाभ वाले समान जीत परिणामों का पीछा करता है।

