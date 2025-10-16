चीन महिला सशक्तीकरण और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है : डोमिनिका की राष्ट्रपति

बीजिंग, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आईं डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने पेइचिंग में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के 'उच्च स्तरीय इंटरव्यू' कार्यक्रम को एक विशेष साक्षात्कार दिया।

जब सीएमजी की संवाददाता ने पूछा कि आपने इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का मुख्य भाषण सुना। शी ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास में तेजी लाने के लिए चार सुझाव दिए। आपके क्या विचार हैं? राष्ट्रपति शी के भाषण के किस अंश ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया?

डोमिनिकन राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने कहा कि वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा दिए गए मुख्य भाषण ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया को गति देने में नई प्रेरणा दी है। डोमिनिका विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग को लगातार मजबूत करने को तैयार है। वर्ष 1995 में पेइचिंग घोषणापत्र और कार्रवाई योजना को अपनाए हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। हम वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन के लिए पेइचिंग में पुनः आकर प्रसन्न हैं, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

सिल्वेनी बर्टन के अनुसार राष्ट्रपति शी को केवल दिखावटी बातें ही नहीं, बल्कि वैश्विक लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों का निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सुनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में संसाधन सीमित हैं, इस वजह से हम जो कर सकते हैं, वह सीमित हो जाता है। मैं राष्ट्रपति शी को यह कहते हुए सुनकर प्रभावित हुई कि चीन वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर महिला सशक्तीकरण और समानता को समर्थन देने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। हम चीन के साथ सहयोग करने और चीनी कंपनियों को डोमिनिका में व्यापार करने और आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे।

