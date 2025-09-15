अन्तरराष्ट्रीय

चीनी महिला हॉकी टीम ने 16 साल के बाद फिर एशिया कप जीता

Sep 15, 2025, 06:39 PM

बीजिंग, 15 सितंबर (आईएएनएस)। वर्ष 2025 एशिया कप महिला हॉकी की प्रतियोगिता रविवार को पूर्वी चीन के हांगचो शहर में समाप्त हुई। फाइनल में चीनी टीम ने भारतीय टीम को 4-1 से हराकर 16 साल के बाद फिर चैंपियनशिप जीती।

इस मैच के शुरू होने के 59 सेकंड के बाद भारतीय टीम ने शॉर्ट कॉर्नर का मौका पकड़कर एक गोल दागा। इसके बाद चीनी टीम ने भी एक शॉर्ट कॉर्नर के मौके का उपयोग कर एक गोल किया। पहले हाफ में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं।

दूसरे हाफ में चीनी टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर अपना वर्चस्व स्थापित किया और तीन गोल दागने में सफलता पाई।

यह तीसरी बार है कि चीनी टीम ने एशिया कप का खिताब जीता। खिताब जीतने से चीनी टीम ने वर्ष 2026 महिला हॉकी विश्व कप की पात्रता भी पाई है।

चीनी टीम की त्सो मेइयोंग को 11 गोल से इस एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ शूटर की उपाधि मिली।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

