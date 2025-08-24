अन्तरराष्ट्रीय

चीन में विदेशी निवेश की स्थिति: जुलाई 2025 तक नई ऊंचाइयां

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 24, 2025, 05:49 AM

बीजिंग, 23 अगस्त (आईएएनएस)। इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक, चीन ने कुल 36,133 नए विदेशी निवेश वाले उद्यमों को स्थापित किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.1% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। यद्यपि इस दौरान वास्तविक विदेशी निवेश 13.4% की कमी के साथ 467.34 अरब युआन तक पहुंच गया है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहे हैं।

उद्योग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र में 121.04 अरब युआन और सेवा क्षेत्र में 336.25 अरब युआन का वास्तविक विदेशी निवेश हुआ। विशेष रूप से, उच्च-तकनीक उद्योगों ने निवेशकों को आकर्षित किया, जहां वास्तविक निवेश 137.36 अरब युआन तक पहुंच गया।

इनमें से ई-कॉमर्स सेवाओं में 146.8%, एयरोस्पेस और उपकरण निर्माण में 42.2%, रासायनिक दवा निर्माण में 37.4%, और चिकित्सा उपकरण निर्माण में 25.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि चीन के तकनीकी और सेवा क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन रहे हैं।

निवेश के स्रोत के मामले में, आसियान से चीन में वास्तविक निवेश में 1.1% की वृद्धि हुई। वहीं, स्विट्जरलैंड, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से निवेश में क्रमशः 63.9%, 53.7% और 19.5% की ठोस वृद्धि दर्ज की गई। यह आंकड़ा वैश्विक निवेशकों के बीच चीन की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, विशेष रूप से उच्च-तकनीक और सेवा-आधारित क्षेत्रों में।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...