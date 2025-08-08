चीन में वस्तु व्यापार के आयात-निर्यात में बढ़ोतरी

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। इस साल के पहले सात महीनों में चीन में वस्तु व्यापार के बढ़ने की स्थिति बनी रही। चीनी राजकीय कस्टम ब्यूरो से जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले सात महीनों में कुल आयात-निर्यात 257 खरब युआन रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 3.5 प्रतिशत अधिक है। इसकी वृद्धि दर पहली छमाही की तुलना में 0.6 प्रतिशत ज्यादा है।

आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले सात महीनों में आसियान, यूरोपीय संघ, अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ आयात-निर्यात में क्रमशः 9.4 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत, 17.2 प्रतिशत और 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई में आयात-निर्यात 39.1 खरब युआन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.7 प्रतिशत ज्यादा है।

इस साल “स्वच्छ जल और हरे-भरे पहाड़ अमूल्य संपत्ति हैं” वैज्ञानिक शोध की प्रस्तुति की 20वीं वर्षगांठ है। पिछले 20 सालों में चीन में विकास का तरीका अधिक हरित और कम कार्बन बना। नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों के सक्रिय विकास के चलते पारंपरिक उद्योगों का नवीनीकरण व उन्नयन हो रहा है और नवोदित व्यवसाय विकसित हो रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले सात महीनों में चीन में उच्च तकनीक उत्पादों का आयात और निर्यात 51 खरब युआन रहा, जिसकी वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम बैटरी और सौर सेल के निर्यात में 14.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई।

