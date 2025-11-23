अन्तरराष्ट्रीय

चीन में वार्षिक बॉक्स ऑफिस की जबरदस्त कमाई

Nov 23, 2025, 03:25 PM

बीजिंग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक वर्ष 2025 में चीन के वार्षिक बॉक्स ऑफिस की कमाई 46 अरब युआन से अधिक हो चुकी है। नया साल आने के चलते तमाम दर्शक नई फिल्मों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में 50 से अधिक फिल्में रिलीज होंगी। इनमें अधिकांश फिल्में रिलीज होने के पहले लोकप्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि इन फिल्मों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में शानदार प्रदर्शन किया है।

चीनी अभिनेत्री द्वारा खुद लिखी और निर्देशित की गई फिल्म "लड़की" 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मुख्य प्रतियोगिता के लिए मनोनीत की गई। इसमें महिलाओं के विकास में आने वाली मुश्किलों और उलझनों को दिखाया गया है।

वहीं, फिल्म "सूरज हम सब पर उगता है" की अभिनेत्री ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता। फिल्म "रेजरेक्शन" ने 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में मुख्य प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार प्राप्त किया।

उधर, शांगहाई बोली में फिल्म "शांगहाई वॉन्टन" और चीन में पहली किशोरों में एड्स के विषय पर फिल्म "युवा प्रेम" ने भी दर्शकों को अलग-अलग तरह का देखने का अनुभव दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

