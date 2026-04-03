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चीन में उद्यमों से जुड़ी अहम कार्यान्वयन योजना जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 03, 2026, 04:39 PM

बीजिंग, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। हाल ही में, चीनी राज्य परिषद के सामान्य कार्यालय ने 'उद्यमों की ऋण स्थिति के लिए एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने की कार्यान्वयन योजना' जारी की है।

इस कार्यान्वयन योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि उद्यमों की ऋण स्थिति के लिए एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा स्थापित करना, उद्यमों की ऋण स्थिति के व्यापक मूल्यांकन में सार्वजनिक ऋण मूल्यांकन परिणामों की मूलभूत भूमिका का बेहतर उपयोग करना, सार्वजनिक ऋण मूल्यांकन और बाजार-आधारित ऋण मूल्यांकन के एकीकरण को बढ़ावा देना और धीरे-धीरे उद्यमों की ऋण स्थिति के लिए एक एकीकृत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का गठन करना आवश्यक है।

कार्यान्वयन योजना इस बात पर जोर देती है कि सभी स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसके पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें, डेटा साझाकरण समर्थन को मजबूत करें, ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को अनुकूलित करें, ऋण मूल्यांकन के अनुप्रयोग को मानकीकृत करें। साथ ही उद्यम ऋण मूल्यांकन से संबंधित एक कानूनी और नियामक प्रणाली की स्थापना और सुधार को बढ़ावा दें, कानूनों और विनियमों को अधिनियमित करने, संशोधित करने, समाप्त करने और उनकी व्याख्या करने में अच्छा काम करें, एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण बनाएं और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में योगदान दें।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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