चीन में उच्च-गुणवत्ता वाले ऊर्जा विकास में तेजी रही

बीजिंग, 26 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें चीनी राष्ट्रीय ऊर्जा ब्यूरो के प्रमुख वांग होंगजी ने चीन में “14वीं पंचवर्षीय योजना” के दौरान उच्च-गुणवत्ता वाले ऊर्जा विकास की उपलब्धियों का परिचय दिया।

बताया जाता है कि “14वीं पंचवर्षीय योजना” के दौरान, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी व सबसे तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का निर्माण किया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बिजली उत्पादन की क्षमता का अनुपात 40 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गया है।

चीन के निर्यातित पवन ऊर्जा व फोटोवोल्टिक उत्पादों ने अन्य देशों के लिए लगभग 4.1 अरब टन के कार्बन उत्सर्जन को कम किया, जिससे वैश्विक निम्न-कार्बन परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

“14वीं पंचवर्षीय योजना” के पहले 4 वर्षों में, चीन की ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी “13वीं पंचवर्षीय योजना” के पांच वर्षों की तुलना में 1.5 गुना अधिक रही। पांच वर्षों में नई बिजली खपत यूरोपीय संघ की वार्षिक बिजली खपत से भी अधिक होने का अनुमान है। साथ ही, “14वीं पंचवर्षीय योजना” के दौरान, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क भी स्थापित हुआ, जिसमें चीन में हर पांच इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दो चार्जिंग स्टेशन रहे हैं।

नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकी व उपकरणों के क्षेत्र में चीन दुनिया में अग्रणी है। दुनिया में नवीन ऊर्जा पेटेंटों में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान चीन का है। चीन ने फोटोवोल्टिक रूपांतरण दक्षता और अपतटीय पवन टरबाइन क्षमता में विश्व रिकॉर्ड कई बार तोड़ दिया। कुछ ही वर्षों में, चीन की नवीन ऊर्जा भंडारण क्षमता विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई है।

इस जुलाई के अंत तक, चीन में 1 करोड़ 66 लाख 96 हजार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयां हैं, जो “13वीं पंचवर्षीय योजना” के अंत में मौजूद संख्या से दस गुना ज्यादा है। इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। वर्तमान में, दुनिया के आधे से ज्यादा नवीन ऊर्जा वाहन चीन की सड़कों पर हैं। पूरे चीन में हरित व कम कार्बन वाली यात्रा एवं ऊर्जा खपत की अवधारणा लोगों के मन में गहराई से घर कर गई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

