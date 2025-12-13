अन्तरराष्ट्रीय

चीन में दक्षिण-उत्तर जल मोड़ परियोजना से बहुत ज्यादा पानी का परिवहन

बीजिंग, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन में दक्षिण-उत्तर जल मोड़ परियोजना की पूर्व-मध्य लाइन के पहले चरण की परियोजना में जल आपूर्ति शुरू होने के बाद 11 साल से सुचारू ढंग से चल रही है। इस लाइन से 19 करोड़ 50 लाख लोगों को फायदा मिला।

दक्षिण-उत्तर जल मोड़ परियोजना ग्रुप से मिली खबर के अनुसार, अब तक पूर्व-मध्य लाइन के पहले चरण की परियोजना से 84 अरब 40 करोड़ घन मीटर से ज्यादा पानी को उत्तरी इलाके में भेजा गया। इसके चलते लाइन पर 48 बड़े और मध्य शहरों और 19 करोड़ 50 लाख लोगों को स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाला पानी मिला।

इसके अलावा, परियोजना की अतिरिक्त प्रवाह क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पारिस्थितिक जल पुनःपूर्ति को सटीकता से लागू किया गया। अब तक दक्षिण-उत्तर जल मोड़ परियोजना की पूर्व-मध्य लाइन के पहले चरण की परियोजना से उत्तरी इलाके के 50 से ज्यादा नदियों और झीलों में 12 अरब 30 करोड़ घन मीटर से अधिक पानी की भरपाई की गई। इससे लाइन पर सूखी हुई नदी, झील, गड्ढे, तालाब, झरने, नहर और आर्द्रभूमि को पुर्नजीवित किया गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

