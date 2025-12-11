अन्तरराष्ट्रीय

चीन में सिंथेटिक हीरा व्यवसाय दुनिया में अग्रणी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 11, 2025, 05:57 PM

बीजिंग, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन में सिंथेटिक हीरा व्यवसाय का पैमाना दुनिया में अग्रणी है। इससे बने उत्पादों के तरीके विविध हो रहे हैं। इसमें सिंथेटिक हीरे के साथ औद्योगिक प्रसंस्करण सामग्री भी शामिल है।

बताया जाता है कि सिंथेटिक हीरे की स्पष्टता और रंग पूरी तरह से प्राकृतिक हीरे जैसे होते हैं। इसे आंखों से असली हीरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी कीमत आम तौर पर प्राकृतिक हीरे की कीमत का सिर्फ पांचवां हिस्सा होती है या इससे भी कम।

आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में सिंथेटिक हीरे का खुदरा मूल्य अपने पीक से 50 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया है। उदाहरण के लिए 1 कैरेट के उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक हीरे की कीमत वर्ष 2020 में करीब 8,000 युआन थी, अब सिर्फ 3,500 युआन है। जबकि, समान गुणवत्ता वाले प्राकृतिक हीरे की कीमत 40 हजार युआन से अधिक है। इसके साथ वर्ष 2025 में वैश्विक हीरा आभूषण बाजार में सिंथेटिक हीरे की बिक्री का अनुपात 40 फीसदी से ज्यादा है, जो वर्ष 2019 का 8 गुना है। बाजार के विस्तार के चलते चीन में सिंथेटिक हीरे की पूर्ण औद्योगिक श्रृंखला स्थापित हो चुकी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...