अन्तरराष्ट्रीय

चीन में सामाजिक कल्याण कोष के निवेश पर प्रतिफल 8.1 प्रतिशत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 03:42 AM

बीजिंग, 30 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी सामाजिक कल्याण कोष ने मंगलवार को वर्ष 2024 में राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण कोष के संचालन की रिपोर्ट जारी की।

इसके अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण कोष की कुल राशि 33 खरब 22 अरब 46 करोड़ 20 लाख युआन रही। पिछले साल सामाजिक कल्याण कोष की निवेश आय 2 खरब 18 अरब 41 करोड़ 80 लाख युआन रही। निवेश पर प्रतिफल 8.1 प्रतिशत रहा।

अपनी स्थापना के बाद से फंड का औसत वार्षिक निवेश रिटर्न 7.39 प्रतिशत है और संचित निवेश आय 19 खरब 99 करोड़ 80 लाख युआन रही।

बताया जाता है कि पिछले साल राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण कोष के लिए शुद्ध राजकोषीय आवंटन 69 अरब 64 करोड़ 80 लाख युआन था। वर्ष 2024 के अंत तक राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण कोष को आवंटित राजकोषीय निधि और शेयर की कुल राशि 12 खरब 13 अरब 71 करोड़ 90 लाख युआन थी।

सामाजिक कल्याण कोष के स्वीकृत घरेलू निवेश में बैंक जमा, बांड, शेयर और इक्विटी आदि शामिल हैं। वहीं, स्वीकृत विदेशी निवेश में बैंक जमा जैसे मुद्रा बाजार उत्पाद, बांड, शेयर और जोखिम प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधन आदि शामिल हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...