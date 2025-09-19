चीन में साइकिल का सामाजिक स्वामित्व लगभग 58 करोड़

बीजिंग, 18 सितंबर (आईएएनएस)। 17 सितंबर विश्व साइकिलिंग दिवस है। चीनी साइकिल एसोसिएशन के अनुसार वर्तमान में चीन में लगभग 58 करोड़ साइकिलें और इलेक्ट्रिक साइकिलें हैं, जिनमें 20 करोड़ से ज़्यादा साइकिलें और लगभग 38 करोड़ इलेक्ट्रिक साइकिलें शामिल हैं। देश भर में शहरी निवासियों द्वारा की जाने वाली हर 100 यात्राओं में से लगभग 30 यात्राएं दो पहियों पर होती हैं।

साइकिल चलाना पर्यावरण अनुकूल, कम कार्बन उत्सर्जन वाला, स्वास्थ्यवर्धक है, तथा इससे मूलतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता। आंकड़ों के अनुसार "दो पहिया यात्रा" के कारण देश का दैनिक कार्बन उत्सर्जन लगभग 10 हजार टन कम हो गया है।

इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके, इलेक्ट्रिक साइकिलें पीएम2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करती हैं, जिससे ऊर्जा की खपत कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

चीन एक प्रमुख साइकिल उत्पादक है और प्रौद्योगिकी के सशक्तिकरण से इसकी ताकत काफी बढ़ गई है। उद्योग के विकास और नवाचार के साथ, विदेशों में अधिकाधिक साइकिलें चलाई जा रही हैं। इस वर्ष के पहले सात महीनों में चीन ने 2 करोड़ 98 लाख 63 हजार साइकिलों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 10.3% की वृद्धि है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी